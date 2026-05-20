El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante gran parte de la jornada. Estas nubes, que no se espera que generen precipitaciones, aportarán un aspecto característico al firmamento, pero no afectarán la luminosidad del día.

Las temperaturas en A Estrada oscilarán entre los 12 y 15 grados . A primera hora de la mañana, se registrarán temperaturas más frescas, alcanzando los 14 grados hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 15 grados, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas, ya que las temperaturas pueden descender ligeramente al caer la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que alcance niveles del 75% a las 12:00 horas, aumentando hasta un 90% hacia el final del día. Esta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Por lo tanto, es aconsejable que quienes planeen salir se preparen para un ambiente algo más húmedo.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán los 13 km/h en las horas centrales del día. Esta brisa suave puede ofrecer un alivio agradable, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, hacia la tarde, la velocidad del viento disminuirá, lo que podría hacer que la sensación de calor sea un poco más intensa.

No se prevén precipitaciones para el día de hoy, lo que significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que permite disfrutar de un día seco y soleado.

El orto se producirá a las 07:07, brindando a los habitantes de A Estrada la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 21:53, ofreciendo una larga jornada de luz. En resumen, el tiempo de hoy en A Estrada será mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.