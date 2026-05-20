El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, Cuntis se despertará bajo un cielo cubierto de bruma durante las primeras horas de la mañana, con condiciones que se mantendrán hasta aproximadamente las 8:00 a.m. A medida que avanza la jornada, se espera que la bruma dé paso a nubes altas, que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 8°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 25°C en la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 100% a las 6:00 a.m., lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 49% hacia la tarde. Esto permitirá que la sensación térmica sea más confortable, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople predominantemente del este, con velocidades que variarán entre 2 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría generar un ligero frescor en el ambiente. Este viento suave será un alivio ante las temperaturas más elevadas, especialmente en las horas centrales del día.

No se anticipan precipitaciones a lo largo de la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Cuntis podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será buena a medida que la bruma se disipe, permitiendo disfrutar de los paisajes que rodean la localidad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. La puesta de sol está prevista para las 21:55, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día agradable. En resumen, hoy será un día caracterizado por temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave, perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre en Cuntis.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.