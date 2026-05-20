El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Cuntis se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas que adornan el cielo. A lo largo de la jornada, se espera que las nubes altas continúen dominando el panorama, lo que podría ofrecer un espectáculo visual interesante, especialmente durante las horas del amanecer y el atardecer. La salida del sol está programada para las 07:08, mientras que el ocaso se producirá a las 21:54, brindando a los habitantes y visitantes de la localidad la oportunidad de disfrutar de largas horas de luz natural.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un ligero descenso a medida que avanza el día. La temperatura máxima alcanzará los 16 grados en las horas centrales, mientras que por la tarde se espera que descienda a 14 grados y, posteriormente, a 13 grados por la noche. Este rango de temperaturas sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la tarde y la noche.

La humedad relativa será un factor notable, especialmente en las horas de la tarde y la noche, alcanzando niveles del 93% hacia el final del día. Esto puede generar una sensación de mayor frescura, por lo que es aconsejable estar preparado para un ambiente algo más húmedo. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que se prevé que la probabilidad de lluvia se mantenga en cero durante todo el día. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el suroeste a una velocidad de 10 km/h en las horas centrales del día, disminuyendo a 5 km/h por la tarde y a 3 km/h hacia la noche. Esta brisa suave puede resultar agradable, especialmente en combinación con las temperaturas frescas, creando un ambiente propicio para disfrutar de paseos o actividades recreativas en los parques y espacios abiertos de Cuntis.

En resumen, el día de hoy en Cuntis se presenta como una jornada mayormente soleada con nubes altas, temperaturas frescas y sin posibilidad de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando las agradables condiciones climáticas que se prevén.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.