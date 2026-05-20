El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una transición a condiciones de nubosidad variable durante la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas dominen el panorama, aunque habrá momentos de claros, especialmente en las horas centrales de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 25 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de alrededor de 11 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 25 grados hacia la tarde. Esta variación térmica sugiere un día cálido, pero con la posibilidad de que la sensación térmica se vea afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 44% por la tarde. Esto puede contribuir a un ambiente más cómodo, aunque la bruma matutina podría ser un factor a tener en cuenta para quienes realicen actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Catoira pueden disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre o para disfrutar de la naturaleza.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h. Este viento suave será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando un ligero frescor.

En resumen, el tiempo en Catoira para hoy se presenta como un día mayormente nuboso, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de temperaturas cálidas, alta humedad y un viento moderado hará que sea un día propicio para disfrutar del aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de que la nubosidad pueda afectar la visibilidad en algunos momentos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.