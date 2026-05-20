El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Catoira se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas que adornan el cielo. A lo largo de la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 14 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. Este rango de temperaturas sugiere un ambiente agradable, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la tarde y la noche.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que alcance niveles del 75% en las primeras horas del día, aumentando hasta un 89% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un pronóstico de 0 mm a lo largo del día, asegura que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 20 km/h. En las horas más activas, se prevé que el viento alcance ráfagas de hasta 10 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Este viento suave será un aliado para quienes decidan salir a pasear o realizar actividades deportivas, ya que contribuirá a una sensación de frescura.

El orto se producirá a las 07:08, marcando el inicio de un día luminoso, mientras que el ocaso se espera para las 21:54, ofreciendo una larga jornada de luz natural. Este alargamiento del día es característico de la primavera, lo que invita a disfrutar de las horas de sol en parques y espacios abiertos.

En resumen, el tiempo en Catoira para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, ausencia de lluvias y un viento suave que hará que la experiencia al aire libre sea placentera. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza, realizar actividades deportivas o simplemente relajarse en compañía de amigos y familiares.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.