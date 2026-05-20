El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

Hoy, 20 de mayo de 2026, A Cañiza se despertará con un panorama meteorológico variado que promete un día mayormente despejado, aunque con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados en las horas más frescas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% al amanecer y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. A medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 24 grados. Este aumento de temperatura será acompañado por un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado.

El viento soplará desde el noreste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 11 km/h, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección hacia el sur, manteniendo velocidades moderadas de entre 5 y 7 km/h. Esta brisa será especialmente agradable durante las horas más cálidas de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que las condiciones serán ideales para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos de A Cañiza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 21:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 21:52. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que rondarán los 7 grados hacia la medianoche.

En resumen, el día de hoy en A Cañiza se caracterizará por un tiempo mayormente soleado, temperaturas agradables y ausencia de lluvias, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.