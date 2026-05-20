El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, A Cañiza se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 21:00 horas. A primera hora de la mañana, se espera que la temperatura sea de 14 grados, descendiendo ligeramente a 13 grados durante la tarde y llegando a los 12 grados en las horas nocturnas.

La humedad relativa será notablemente alta, con valores que rondarán entre el 82% y el 87% a lo largo del día. Esta elevada humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que los datos indican que la probabilidad de lluvia es del 0% para el día de hoy. Esto significa que los habitantes de A Cañiza podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera debido a las temperaturas frescas.

En cuanto al viento, se registrará una brisa suave proveniente del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 10 km/h. Esta brisa será más notable durante la tarde, cuando la velocidad del viento alcanzará los 10 km/h. Las condiciones del viento no representan un riesgo, y su presencia puede resultar agradable, especialmente en combinación con las temperaturas frescas.

El orto se producirá a las 07:08, lo que permitirá disfrutar de un amanecer tranquilo y sereno, mientras que el ocaso está previsto para las 21:51, ofreciendo una larga jornada de luz natural. Este alargamiento de las horas de luz es característico de la primavera, lo que invita a los residentes a aprovechar el día para salir y disfrutar de la naturaleza.

En resumen, A Cañiza experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y sin riesgo de lluvias. La combinación de la brisa suave y la alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente. Es un día propicio para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de que las nubes puedan cubrir el sol en cualquier momento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.