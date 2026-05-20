El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que la mayor parte del tiempo sea poco nuboso, especialmente durante las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 89%, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 67% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana pueda sentirse algo húmeda, la tarde será más confortable. La combinación de temperaturas agradables y una humedad más baja hará que las condiciones sean ideales para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste durante la mañana, con velocidades que alcanzarán los 5 a 6 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará a dirección este y noreste, con ráfagas que podrían llegar hasta los 9 km/h. Esto significa que, aunque el viento será ligero, podría haber momentos de mayor intensidad, especialmente en las horas de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir. La probabilidad de lluvia es nula, lo que garantiza que las actividades al aire libre no se verán interrumpidas por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los hermosos paisajes que rodean Cangas.

En resumen, el tiempo en Cangas para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, realizar actividades deportivas o simplemente pasear por la localidad. Con un viento suave y temperaturas cálidas, los habitantes y visitantes de Cangas podrán aprovechar al máximo lo que promete ser un espléndido día de primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.