El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Cangas se prepara para un tiempo mayormente tranquilo, con condiciones que invitan a disfrutar del aire libre. A lo largo de la jornada, se espera un cielo con predominancia de nubes altas, especialmente en las primeras horas de la mañana, que irán dando paso a un ambiente poco nuboso a medida que avance el día. Esta combinación de nubes permitirá que la luz del sol se filtre, ofreciendo momentos agradables y luminosos.

Las temperaturas se mantendrán en un rango cómodo, alcanzando los 16 grados durante las horas centrales del día. Este clima templado es ideal para actividades al aire libre, ya que no se prevén cambios bruscos en la temperatura. Por la tarde, las temperaturas podrían descender ligeramente, pero seguirán siendo agradables para disfrutar de un paseo o una reunión al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta, con valores que oscilarán entre el 84% y el 88% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea necesario. Sin embargo, la alta humedad también contribuye a un ambiente fresco y revitalizante, característico de la región.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las franjas horarias. Los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación, lo que significa que los residentes y visitantes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por sorpresas climáticas. Este es un aliciente para aquellos que desean disfrutar de un día de senderismo o de actividades acuáticas en la costa.

El viento será otro factor a considerar, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h. Predominará el viento del oeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 5 km/h en momentos puntuales. Este viento suave proporcionará una brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día, lo que hará que la experiencia al aire libre sea aún más placentera.

En resumen, Cangas disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, alta humedad y un viento suave. Es una jornada perfecta para salir y disfrutar de la belleza natural de la región, ya sea explorando sus paisajes o simplemente relajándose al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.