El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto de nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un ambiente más soleado. A lo largo de la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 89% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 55% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de calor moderada, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, la brisa suave del viento, que soplará principalmente del oeste y suroeste, ayudará a mitigar el calor, con velocidades que alcanzarán hasta los 12 km/h en su punto máximo.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo del día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0%, lo que significa que los habitantes de Cambados pueden disfrutar de un día seco y soleado. Esta ausencia de lluvias es un alivio, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

El viento, aunque suave, será un factor a tener en cuenta. Con ráfagas que pueden llegar a los 23 km/h, es recomendable que quienes se encuentren en espacios abiertos tomen precauciones, especialmente si están realizando actividades que requieran estabilidad. La dirección del viento variará a lo largo del día, predominando del oeste y suroeste, lo que puede influir en la sensación térmica.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se despejará aún más, ofreciendo vistas panorámicas del entorno. La puesta de sol está prevista para las 21:55, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de un hermoso ocaso, con colores vibrantes que adornarán el horizonte.

En resumen, el tiempo en Cambados para hoy es propicio para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para explorar la belleza natural de la región y disfrutar de la calidez primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.