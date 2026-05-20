El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente estable, aunque con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, se podrán observar nubes altas que irán dando paso a un cielo nuboso durante la tarde. Sin embargo, hacia el final del día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un atardecer despejado.

En cuanto a las temperaturas, se prevé que el termómetro alcance los 16 grados en las horas centrales del día, descendiendo ligeramente a 15 grados hacia la tarde-noche. Este rango de temperaturas es bastante agradable, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que se mantenga en niveles altos, comenzando en un 79% por la mañana y aumentando hasta un 89% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Por lo tanto, es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas de mayor calor.

En lo que respecta a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna parte del día, lo que es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que sugiere que el tiempo será seco y propicio para disfrutar de la naturaleza y de los encantos de Cambados.

El viento también jugará un papel en la sensación térmica. Se espera que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 10 km/h. Esta brisa suave será un alivio en las horas más cálidas, aunque no se prevén rachas fuertes que puedan causar incomodidad.

En resumen, el tiempo en Cambados para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada con algunas nubes, temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de paseos, actividades al aire libre y, por supuesto, para apreciar la belleza de este rincón gallego en su esplendor primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.