El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

Hoy, 20 de mayo de 2026, Caldas de Reis se despertará bajo un cielo que, en las primeras horas de la mañana, estará cubierto por bruma y niebla. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, la visibilidad será reducida, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor y a la persistencia de la niebla.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a un cielo poco nuboso y despejado. Las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando los 16 grados a media mañana y llegando a un máximo de 26 grados en las horas centrales del día. La combinación de sol y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para actividades al aire libre, especialmente en la tarde, cuando el sol brille con más fuerza.

El viento será ligero, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 4 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 6 km/h en la tarde. Esto proporcionará una brisa fresca que será muy apreciada, especialmente durante las horas más cálidas del día. A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la luminosidad del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. La noche caerá con temperaturas que descenderán gradualmente, alcanzando los 17 grados hacia el final del día. La humedad comenzará a aumentar nuevamente, pero se mantendrá en niveles cómodos.

Los momentos más agradables para disfrutar del aire libre serán entre las 12 y las 18 horas, cuando las temperaturas sean más cálidas y el cielo esté despejado. La puesta de sol se producirá a las 21:55, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre en Caldas de Reis, con un tiempo mayormente soleado y temperaturas agradables.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.