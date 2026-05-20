El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas que adornan el cielo. A lo largo de la jornada, se espera que las temperaturas oscilen entre los 14 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. Este rango de temperaturas sugiere un ambiente agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que alcance niveles del 72% a las 21:00 horas, aumentando a un 89% hacia el final de la jornada. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas son más altas. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones durante todo el día, con un pronóstico de 0 mm, permitirá que los residentes y visitantes disfruten de un día seco y soleado.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 11 km/h. Durante la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. La dirección del viento también sugiere que no habrá cambios bruscos en las condiciones climáticas, manteniendo un ambiente estable a lo largo del día.

Los periodos de mayor actividad se concentrarán entre las 20:00 y las 23:00 horas, cuando las temperaturas comenzarán a descender gradualmente. A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:54 horas. La salida del sol, por su parte, tuvo lugar a las 07:08 horas, marcando el inicio de un día que promete ser agradable y propicio para disfrutar de la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Caldas de Reis para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para salir y disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y la certeza de que no habrá lluvias. Los residentes pueden aprovechar este día para realizar actividades al exterior, ya sea paseos, deportes o simplemente disfrutar de la belleza del entorno natural que ofrece la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.