El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán la luminosidad del sol. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando un 95% a las 07:00, pero irá disminuyendo gradualmente a medida que el sol se eleve en el cielo, estabilizándose en torno al 60% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca y húmeda, las condiciones mejorarán notablemente a medida que el día avance, ofreciendo un ambiente más agradable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 8 km/h. Durante la mañana, el viento será más ligero, pero se intensificará ligeramente por la tarde, alcanzando su máxima velocidad de 8 km/h a las 14:00. Esto proporcionará una brisa refrescante, ideal para disfrutar de un paseo por la costa o en los parques de la localidad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Bueu podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día perfecto para actividades al aire libre, como paseos en la playa, excursiones o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

El amanecer se producirá a las 07:09 y el ocaso será a las 21:54, lo que brindará una larga jornada de luz solar. Este es un buen momento para aprovechar las horas de luz y disfrutar de la belleza natural que ofrece Bueu, con su costa y paisajes que invitan a ser explorados. En resumen, el tiempo de hoy promete ser ideal para disfrutar de la primavera en esta hermosa localidad gallega.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.