El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Bueu se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. A lo largo de la jornada, se espera un cielo con predominancia de nubes altas, lo que aportará un toque de belleza al paisaje sin llegar a oscurecer el sol. Las condiciones meteorológicas son favorables para disfrutar de actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las franjas horarias.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 15 y 16 grados . A primera hora de la mañana, se registrará una temperatura de 16 grados, que descenderá ligeramente a 15 grados en las horas posteriores. Este rango térmico es ideal para quienes planean salir a caminar o realizar actividades recreativas, ya que el tiempo se mantendrá fresco y agradable.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que alcance niveles del 80% por la mañana, aumentando hasta un 88% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de mayor frescura, especialmente en las horas más templadas del día. Sin embargo, no se anticipan condiciones incómodas, y la brisa marina puede contribuir a mitigar cualquier sensación de bochorno.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 5 km/h por la mañana, aumentando a 11 km/h en la tarde. Hacia el final del día, el viento cambiará de dirección, soplando desde el sur a una velocidad de 5 km/h. Esta brisa suave será un complemento perfecto para disfrutar de la jornada, especialmente en las zonas costeras donde el aire fresco del mar puede ser revitalizante.

Los amantes de la naturaleza y los deportes al aire libre encontrarán en este día una oportunidad ideal para disfrutar de la belleza de Bueu. Las condiciones meteorológicas son propicias para paseos por la playa, excursiones en la naturaleza o simplemente para relajarse en un parque. La ausencia de lluvias y el cielo mayormente despejado permitirán que los residentes y visitantes aprovechen al máximo el día.

En resumen, el tiempo en Bueu para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo que alterna nubes altas y una brisa suave que hará de este día una experiencia placentera.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.