El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, Barro se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, especialmente entre las 10:00 y las 18:00 horas, cuando las temperaturas alcanzarán su punto máximo. La temperatura comenzará en torno a los 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 11 grados en las primeras horas, pero subiendo rápidamente a 24 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 100% entre las 06:00 y las 08:00, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 50% por la tarde, lo que contribuirá a un tiempo más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 27 km/h alrededor de las 14:00 y 15:00 horas. Esto podría generar una ligera brisa que, combinada con las temperaturas cálidas, hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Barro podrán disfrutar de un día seco y soleado, perfecto para paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior.

El amanecer se producirá a las 07:07 y el ocaso será a las 21:54, lo que proporcionará una larga jornada de luz solar. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia las 22:00 horas, lo que sugiere que la noche será fresca pero agradable.

En resumen, el tiempo en Barro para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar al máximo el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.