El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Barro se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas que adornan el cielo. A lo largo de la jornada, se espera que las nubes altas continúen dominando el panorama, sin embargo, no se anticipan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día seco y agradable.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 13 y 16 grados . En las primeras horas de la mañana, se registrará una temperatura de 16 grados, que irá descendiendo a medida que avance el día, alcanzando los 15 grados en la tarde y bajando a 13 grados hacia la noche. Este rango de temperaturas sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frías.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que alcance niveles del 75% en la tarde, aumentando a un 83% en la noche y llegando a un 92% hacia el final del día. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable vestirse en capas para adaptarse a las variaciones del tiempo.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste a una velocidad de 10 km/h durante la tarde, disminuyendo a 5 km/h en la noche. Esta brisa suave puede resultar refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, hacia la noche, el viento se calmará, lo que contribuirá a que las temperaturas desciendan más rápidamente.

El orto se producirá a las 07:08, brindando una hermosa luz matutina que invitará a salir y disfrutar del día. Por otro lado, el ocaso está previsto para las 21:53, lo que significa que los habitantes de Barro podrán disfrutar de largas horas de luz diurna, perfectas para actividades al aire libre y reuniones familiares.

En resumen, el tiempo en Barro para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada con nubes altas, temperaturas frescas y sin posibilidad de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y aprovechar el tiempo al aire libre, siempre teniendo en cuenta la alta humedad que puede influir en la sensación térmica.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.