El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

El día de hoy, 20 de mayo de 2026, se presenta en Baiona con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas centrales del día, aunque no se anticipan precipitaciones, lo que sugiere que la actividad al aire libre será muy factible.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 18 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de los 14 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más frías. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde. Este rango térmico es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea paseando por la costa o disfrutando de un café en una terraza.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo a un 66% hacia la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría ser un alivio agradable en las horas más cálidas del día. Este viento suave y constante será ideal para quienes disfrutan de actividades como la navegación o el ciclismo.

No se prevén lluvias en el horizonte, con una probabilidad de precipitación del 0% durante todo el día. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que Baiona tiene para ofrecer.

En resumen, el tiempo en Baiona para hoy es propicio para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.