El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, Baiona se presenta con un tiempo mayormente favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, los cielos estarán adornados con nubes altas, que no impedirán que la luz del sol brille con fuerza. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable.

Las temperaturas se mantendrán en un rango cómodo, alcanzando los 15 grados durante las horas centrales del día. Este clima templado es perfecto para pasear por la costa o realizar actividades recreativas en los parques locales. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas podrían descender ligeramente, pero se mantendrán agradables, con mínimas de alrededor de 14 grados en la noche.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 90% en las horas de la tarde y la noche. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, así que se recomienda a los ciudadanos y visitantes que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias en Baiona. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es una excelente noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que podrán disfrutar de un día seco y soleado.

El viento soplará desde el oeste a una velocidad de 10 km/h durante la mañana, disminuyendo a 6 km/h por la tarde. Esta brisa suave será refrescante y contribuirá a la sensación de bienestar en el ambiente. Hacia la noche, el viento cambiará a una dirección norte, manteniendo una velocidad ligera de 2 km/h, lo que hará que la velada sea tranquila y placentera.

El orto se producirá a las 07:10, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 21:53, ofreciendo una larga jornada de luz natural. En resumen, el tiempo en Baiona para hoy es ideal para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.