El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de mayo

Hoy, 20 de mayo de 2026, As Neves se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con buena visibilidad y temperaturas frescas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados a la 01:00. La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescura.

A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 11 grados a las 02:00 y manteniéndose en torno a los 10 grados entre las 04:00 y las 05:00. La humedad se mantendrá en niveles elevados, con un 100% en las horas más frías, lo que podría dar lugar a brumas matutinas. Sin embargo, a partir de las 09:00, la situación comenzará a mejorar, con temperaturas que ascenderán a 12 grados y un cielo que se despejará, permitiendo que el sol brille con más fuerza.

Durante la tarde, se prevé un aumento notable de las temperaturas, alcanzando los 25 grados a las 14:00 y llegando hasta los 27 grados a las 17:00. Este ascenso térmico se verá acompañado de un cielo mayormente despejado, lo que hará que sea un momento ideal para actividades al aire libre. La humedad comenzará a disminuir, bajando al 36% a las 14:00, lo que contribuirá a una sensación de calor más agradable.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a 8-11 km/h durante la tarde. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 27 km/h a las 18:00, lo que podría generar una ligera brisa refrescante en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerca la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 20 grados a las 22:00. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:52. En resumen, As Neves vivirá un día de contrastes, con un inicio fresco y brumoso que dará paso a una tarde cálida y soleada, ideal para disfrutar del aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.