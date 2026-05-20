El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de mayo

El día de hoy, 19 de mayo de 2026, As Neves se presenta con un panorama meteorológico variado que merece atención. A lo largo de la jornada, el cielo estará mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas y un ambiente muy nuboso en las horas centrales del día. Esto significa que, aunque no se esperan precipitaciones, la visibilidad puede verse afectada por la densidad de las nubes.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 14 y 18 grados . La temperatura máxima se alcanzará alrededor del mediodía, mientras que por la tarde se espera un ligero descenso. Este rango térmico sugiere un tiempo templado, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la posibilidad de un ambiente fresco, especialmente en las horas de la tarde y al caer la noche.

La humedad relativa será un factor notable, alcanzando niveles del 72% en las horas más cálidas y subiendo hasta un 93% hacia la noche. Esta alta humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas. Por lo tanto, se recomienda a los habitantes de As Neves que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con una velocidad de 9 km/h, aumentando a 19 km/h en las horas centrales del día. Este viento puede aportar una ligera brisa refrescante, aunque también se espera que disminuya a medida que avance la tarde, con rachas que podrían bajar a 5 km/h. Hacia el final del día, el viento cambiará de dirección, soplando desde el sur a una velocidad de 2 km/h, lo que podría contribuir a un ambiente más cálido y húmedo.

No se anticipan lluvias para hoy, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser impredecible. La puesta de sol se producirá a las 21:51, ofreciendo un espectáculo visual que, aunque nublado, puede ser igualmente hermoso.

En resumen, el día en As Neves se presenta como un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y un ambiente húmedo. Se aconseja a los residentes disfrutar del día, aprovechando las horas de sol y manteniéndose preparados para la frescura de la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-19T20:57:12.