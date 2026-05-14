El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

Hoy, 14 de mayo de 2026, Vilanova de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , proporcionando un inicio fresco y agradable para los habitantes y visitantes de la localidad. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 17 grados, lo que permitirá disfrutar de un día primaveral.

A lo largo de la jornada, el cielo experimentará un cambio notable. Desde la mañana hasta la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con la llegada de nubes altas y posteriormente un cielo cubierto. Esto se traducirá en un ambiente más gris y menos soleado, especialmente en las horas centrales del día. A pesar de este cambio, las probabilidades de precipitación se mantienen en cero hasta la tarde, lo que significa que no se anticipan lluvias significativas en el horizonte.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando desde el norte con velocidades que oscilarán entre los 16 y 25 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. En la tarde, se espera que el viento alcance ráfagas de hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas costeras. Los vientos del norte aportarán un aire fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución ante las rachas más fuertes.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo a un 58% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente nublado, la sensación de bochorno será mínima, lo que contribuirá a un ambiente cómodo para disfrutar de paseos y actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, no se anticipan eventos significativos, lo que permitirá a los residentes y turistas disfrutar de un día tranquilo. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en el tiempo, ya que la nubosidad podría aumentar en las horas de la tarde.

En resumen, Vilanova de Arousa experimentará un día de contrastes, comenzando con cielos despejados y temperaturas agradables, seguido de un aumento en la nubosidad y vientos moderados. Es un día propicio para disfrutar de la belleza natural de la región, siempre con un ojo en el cielo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 79% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Ribadumia se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, especialmente en la tarde, donde se prevé un cielo muy nuboso y cubierto en varios momentos. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 18 grados en las horas más cálidas, proporcionando un ambiente templado, aunque la sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad.

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, se presenta en Vilagarcía de Arousa con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes altas y momentos de cielo cubierto, especialmente en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 18 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 18:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 18 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.