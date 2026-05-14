El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, se presenta en Vilagarcía de Arousa con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes altas y momentos de cielo cubierto, especialmente en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 18 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 18:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 18 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, rondando entre el 57% y el 75%. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y dinámico. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante el aumento de la velocidad del viento.

La probabilidad de precipitación es muy baja durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidades hasta las 14:00 horas. Sin embargo, se prevé un ligero aumento en la probabilidad de lluvia hacia la noche, aunque se espera que sea mínima. Esto sugiere que, aunque el cielo se nublará, las posibilidades de que se produzcan lluvias significativas son escasas.

La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la zona. Los amaneceres y atardeceres serán especialmente hermosos, con el orto a las 07:13 y el ocaso a las 21:49, ofreciendo una oportunidad perfecta para disfrutar de la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Vilagarcía de Arousa para hoy se caracteriza por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y temperaturas agradables. Con un viento moderado y una baja probabilidad de lluvia, será un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las ráfagas de viento que podrían presentarse en la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Catoira se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , con una humedad relativa que rondará el 77% al 81%, lo que puede generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Ribadumia se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, especialmente en la tarde, donde se prevé un cielo muy nuboso y cubierto en varios momentos. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 18 grados en las horas más cálidas, proporcionando un ambiente templado, aunque la sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad.

Hoy, 14 de mayo de 2026, Vilanova de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , proporcionando un inicio fresco y agradable para los habitantes y visitantes de la localidad. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 17 grados, lo que permitirá disfrutar de un día primaveral.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.