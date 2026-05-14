El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, se presenta en Vilaboa con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondan los 12 grados centígrados. A medida que avanza la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 9 grados en las horas más frescas de la mañana. La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 75% y el 80%, lo que puede generar una sensación de frescura en el ambiente.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse gradualmente, pasando de un estado poco nuboso a nuboso y muy nuboso, especialmente en las horas centrales del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con valores que podrían llegar hasta los 18 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y al aumento de la nubosidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 33 km/h en las horas de la tarde. Este viento fresco puede contribuir a que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es, especialmente en las zonas más expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Vilaboa podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente por la tarde, cuando el viento puede ser más notable.

La puesta de sol se producirá a las 21:48, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte, aunque el cielo ya estará cubierto en su mayoría. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy se caracteriza por un inicio despejado que dará paso a un cielo más nublado en la tarde, con temperaturas agradables pero frescas, y un viento del norte que puede hacer que la sensación térmica sea más fría. Un día ideal para disfrutar de la naturaleza, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para las variaciones de temperatura.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 10 y 13 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 83% en las primeras horas.

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Redondela se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes que comenzarán a aparecer a medida que avance la jornada. Durante las primeras horas, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A partir de la mañana, se espera que el cielo se torne poco nuboso, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día.

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 18°C en las horas más cálidas del día. Este rango de temperaturas sugiere un ambiente agradable, ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.