El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

Hoy, 14 de mayo de 2026, Vila de Cruces experimentará un día mayormente cubierto, con un cielo que pasará de poco nuboso en las primeras horas a completamente cubierto a medida que avance la jornada. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 9 grados , proporcionando un ambiente fresco. A medida que el día progrese, se espera que la temperatura alcance un máximo de 13 grados, lo que podría resultar en un leve aumento en la sensación térmica, aunque la humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 78% al 86%.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en la tarde, donde se prevé un 80% de posibilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm, pero podrían ser suficientes para mojar las calles y crear un ambiente húmedo. La lluvia ligera se espera en varios periodos, lo que podría afectar las actividades al aire libre, por lo que se recomienda a los residentes que lleven paraguas o impermeables si planean salir.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 14 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 29 km/h, especialmente durante la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fría. Este viento fresco, combinado con la alta humedad, podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es, por lo que es aconsejable vestirse en capas para mantenerse cómodo.

A lo largo del día, la visibilidad se mantendrá buena, aunque la presencia de nubes densas podría limitarla en algunos momentos. La salida del sol se producirá a las 07:11, mientras que el ocaso será a las 21:47, lo que permitirá disfrutar de un largo día, aunque la luz solar será escasa debido a la cobertura nubosa.

En resumen, Vila de Cruces se prepara para un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y posibilidades de lluvia ligera. Los residentes deben estar preparados para un tiempo variable y considerar las condiciones al planificar sus actividades.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 14 de mayo de 2026, A Estrada se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mostrará poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, la nubosidad irá en aumento, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales del día. La temperatura oscilará entre los 10 y 15 grados , comenzando con un fresco de 10 grados a las 00:00 horas y alcanzando un máximo de 15 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales. A partir de la tarde, se espera que el cielo permanezca cubierto, con posibilidades de lluvias escasas, especialmente en los periodos de la tarde y la noche.

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, se espera que las nubes se intensifiquen, llevando a un estado de cielo cubierto en la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados , comenzando con un fresco 7 grados a primera hora y alcanzando un máximo de 14 grados hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.