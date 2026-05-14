El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, se presenta en Vigo con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera un ligero aumento en la nubosidad, con intervalos de cielo poco nuboso y nuboso, especialmente en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 18 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 18 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo a un 54% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescor podría ser notable, especialmente en las primeras horas. La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un 0% de posibilidad de lluvia durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas que oscilarán entre los 9 y 40 km/h, predominando del norte y noreste. Las ráfagas más intensas se esperan en la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Es recomendable que quienes planeen salir se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y al viento.

A medida que se acerque la noche, el cielo se tornará más cubierto, con una temperatura que descenderá a unos 14 grados hacia la medianoche. La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de vistas despejadas y panorámicas de la ciudad y sus alrededores.

En resumen, el tiempo en Vigo para hoy se caracteriza por un inicio de jornada despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y temperaturas agradables. La ausencia de precipitaciones y la moderada intensidad del viento hacen de este un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparado para el descenso de temperatura al caer la noche.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 14 de mayo de 2026, Cangas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes que podrían aparecer a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana se caracterizarán por un ambiente fresco, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18 grados, proporcionando un tiempo agradable para disfrutar al aire libre.

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 10 y 13 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 83% en las primeras horas.

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Mos se presentará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una buena cantidad de sol. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 17 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 17 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.