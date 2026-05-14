El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Valga se presenta con un tiempo mayormente cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables que rondarán entre los 11 y 10 grados . A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un mínimo de 8 grados en las primeras horas de la tarde.

A partir del mediodía, el cielo comenzará a cubrirse, y se espera que la nubosidad aumente considerablemente. Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 17 grados , lo que proporcionará un ambiente templado, aunque la sensación térmica podría verse afectada por el aumento de la humedad, que se mantendrá en niveles altos, oscilando entre el 57% y el 87% a lo largo del día.

En cuanto a la precipitación, se prevé que las probabilidades sean bajas, con un 0% de posibilidad de lluvia durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de lluvia escasa, con un valor de 0.1 mm pronosticado para el periodo de las 12:00 a las 13:00 horas. A pesar de esto, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que la lluvia, si se presenta, será mínima y no afectará significativamente las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el norte-noreste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

La salida del sol se producirá a las 07:12 y se pondrá a las 21:49, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de las horas de luz. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo permanecerá cubierto, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco y húmedo.

En resumen, el día en Valga se caracterizará por un tiempo templado y cubierto, con temperaturas agradables durante la mañana y la tarde, y una ligera posibilidad de lluvia escasa. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se preparen para un día mayormente nublado, pero sin grandes inconvenientes climáticos.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 14 de mayo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas del día, con temperaturas que oscilan entre los 12°C y 10°C. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura baje ligeramente, alcanzando los 9°C en las horas más frescas. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 81%, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Catoira se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , con una humedad relativa que rondará el 77% al 81%, lo que puede generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Pontecesures se despertará con un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, con un predominio de cielos cubiertos y poco nubosos en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 18 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 18:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 18 grados. Las temperaturas más frescas se sentirán por la mañana, con mínimas de 8 grados a primera hora.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.