El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 12°C a las 9°C en las primeras horas. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 18°C por la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, comenzando en un 83% y disminuyendo gradualmente hasta un 55% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente soleado, la sensación de frescor se mantendrá, especialmente en las horas más tempranas. A medida que el sol se eleva, la temperatura se sentirá más cálida, especialmente en áreas expuestas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que variarán entre 14 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

No se esperan precipitaciones, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de tormentas es nula, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado. Sin embargo, hacia la tarde, se anticipa un aumento en la nubosidad, con la posibilidad de que el cielo se torne poco nuboso a nuboso, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día.

La puesta de sol está programada para las 21:47, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz natural. Para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos o reuniones, este será un día ideal para disfrutar de la naturaleza y el buen tiempo.

En resumen, Tui disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y aprovechar el tiempo primaveral, ya sea para actividades recreativas o simplemente para disfrutar de un paseo al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Gondomar se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la luminosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 8 y 12 grados , alcanzando un máximo de 18 grados en las horas más cálidas del día. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente en las primeras horas.

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Salceda de Caselas se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que algunas nubes aparezcan a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán favorables, alcanzando temperaturas de hasta 18 grados en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.