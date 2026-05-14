El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18 grados hacia la tarde, lo que será ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 92%, pero irá disminuyendo gradualmente a lo largo del día, situándose en torno al 60% por la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y cómodo, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que variarán entre 14 y 19 km/h. Las rachas más fuertes podrían alcanzar hasta 40 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas rachas de viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todas las horas. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una excelente noticia para los eventos programados y para aquellos que deseen disfrutar de la naturaleza en esta hermosa jornada primaveral.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:47. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 15 grados hacia la noche, lo que hará que sea un momento agradable para pasear o disfrutar de una cena al aire libre.

En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha esta jornada primaveral para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Oia se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas cambien ligeramente, con la aparición de nubes altas y un aumento en la nubosidad hacia la tarde.

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:15. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, especialmente en las horas centrales, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 18 grados .

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 12°C a las 9°C en las primeras horas. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 18°C por la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.