El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 18°C en las horas más cálidas del día. Este rango de temperaturas sugiere un ambiente agradable, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 53% en la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. La combinación de temperaturas agradables y una humedad controlada permitirá disfrutar de un día cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h. Durante la tarde, se anticipa que el viento alcance rachas de hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen en cuenta estas rachas, especialmente si se encuentran en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Sin embargo, es importante recordar que, aunque el día será mayormente soleado, las nubes podrían aumentar hacia la tarde, aunque sin afectar la estabilidad del tiempo.

En resumen, Soutomaior disfrutará de un día mayormente despejado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado. La ausencia de precipitaciones y la baja probabilidad de tormentas hacen de este un día ideal para salir y disfrutar de las bellezas naturales de la región. Se recomienda a los residentes y visitantes aprovechar al máximo las horas de sol, ya que el tiempo será favorable para actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera un ligero aumento en la nubosidad, pero sin probabilidades de precipitación, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque alrededor de 16 grados.

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Redondela se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes que comenzarán a aparecer a medida que avance la jornada. Durante las primeras horas, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A partir de la mañana, se espera que el cielo se torne poco nuboso, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día.

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, se presenta en Vilaboa con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondan los 12 grados centígrados. A medida que avanza la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 9 grados en las horas más frescas de la mañana. La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 75% y el 80%, lo que puede generar una sensación de frescura en el ambiente.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.