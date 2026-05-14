El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, se espera que las nubes se intensifiquen, llevando a un estado de cielo cubierto en la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados , comenzando con un fresco 7 grados a primera hora y alcanzando un máximo de 14 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas. Esto, combinado con las temperaturas frescas, podría dar lugar a una sensación térmica más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la precipitación, se prevé que haya lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 75% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir. Las cantidades de lluvia esperadas son mínimas, con registros que podrían llegar a 0.2 mm, pero la posibilidad de que se produzcan chubascos ligeros es alta.

El viento soplará de dirección norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Se espera que las rachas de viento alcancen hasta 31 km/h en las horas más activas, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en áreas abiertas.

A lo largo de la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y aunque las lluvias serán escasas, la posibilidad de que se produzcan chubascos ligeros persistirá. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, con un pronóstico de 12 grados a las 20:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 21:47, marcando el final de un día que, aunque fresco y nublado, ofrecerá momentos de calma antes de que las lluvias se intensifiquen en las horas posteriores.

Es un día ideal para actividades en interiores, y si se planea salir, es aconsejable estar preparado para el tiempo cambiante y llevar ropa adecuada para las temperaturas frescas y la posibilidad de lluvia.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 14 de mayo de 2026, Forcarei se presenta con un tiempo predominantemente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando momentos de cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su máximo alrededor del mediodía.

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales. A partir de la tarde, se espera que el cielo permanezca cubierto, con posibilidades de lluvias escasas, especialmente en los periodos de la tarde y la noche.

Hoy, 14 de mayo de 2026, Vila de Cruces experimentará un día mayormente cubierto, con un cielo que pasará de poco nuboso en las primeras horas a completamente cubierto a medida que avance la jornada. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 9 grados , proporcionando un ambiente fresco. A medida que el día progrese, se espera que la temperatura alcance un máximo de 13 grados, lo que podría resultar en un leve aumento en la sensación térmica, aunque la humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 78% al 86%.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.