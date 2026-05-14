El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 11 y 13 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 75%, lo que puede generar una sensación de frescor al inicio del día.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 17 grados hacia la tarde. Sin embargo, la nubosidad comenzará a aumentar, con la aparición de nubes altas y poco nubosas a lo largo del día. A partir de las 8 de la mañana, el cielo se tornará más variable, con intervalos de nubes que no deberían afectar significativamente la luminosidad del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad de lluvia hasta las 2 de la tarde. Sin embargo, hacia el final de la jornada, existe una ligera posibilidad de que se registren algunas precipitaciones, aunque estas serán mínimas y no afectarán de manera notable las actividades al aire libre.

El viento será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 19 y 29 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas costeras, por lo que se recomienda a los visitantes y residentes que se vistan en consecuencia.

La tarde se presentará con temperaturas agradables, ideales para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se aconseja estar atentos a la evolución del cielo, ya que la nubosidad podría aumentar. Hacia la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán a unos 14 grados . La humedad relativa también aumentará, alcanzando el 72% al final del día.

En resumen, Sanxenxo disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado del norte. Aunque se prevén algunas nubes y una ligera posibilidad de lluvia hacia la noche, el tiempo será propicio para disfrutar de la belleza natural de la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas, las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que se prevé que el cielo permanezca despejado hasta la madrugada. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará ligeramente, pero no se esperan precipitaciones, lo que permitirá que los residentes y visitantes disfruten de un día sin lluvias.

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Marín se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 79%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, en Meaño, se espera un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura alcanzará un máximo de 17 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.