El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada despejado. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 12°C y 9°C, con una humedad relativa alta que alcanzará el 95%. A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan frescas, rondando los 10°C, y la humedad comenzará a descender ligeramente.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con intervalos de nubes altas y algunas nubes más densas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 19°C, lo que proporcionará un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, la sensación de calor podría verse mitigada por la presencia de vientos del norte, que soplarán con una velocidad de hasta 39 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales.

A lo largo de la tarde, la probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que significa que no se anticipan lluvias, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de un día mayormente seco. La visibilidad será buena, aunque se prevé la presencia de bruma en algunos momentos, especialmente en las primeras horas del día.

Al caer la noche, el cielo volverá a despejarse, aunque se mantendrán algunas nubes dispersas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14°C hacia el final de la jornada. La humedad relativa aumentará, llegando a un 70% hacia la medianoche. Los vientos continuarán soplando desde el norte, aunque su intensidad disminuirá, lo que proporcionará un ambiente más tranquilo.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un tiempo mayormente despejado en las primeras horas, seguido de un aumento en la nubosidad durante la tarde, pero sin riesgo de precipitaciones. Las temperaturas serán agradables, con un ligero descenso hacia la noche. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de vientos fuertes en las horas centrales del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, con una temperatura inicial de 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se despeje, alcanzando temperaturas de hasta 17 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día.

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas, desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un ambiente completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:13. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 12 y 8 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 94% en las primeras horas.

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Salceda de Caselas se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que algunas nubes aparezcan a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán favorables, alcanzando temperaturas de hasta 18 grados en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.