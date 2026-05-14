El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Salceda de Caselas se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que algunas nubes aparezcan a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán favorables, alcanzando temperaturas de hasta 18 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta al inicio del día, con un 83% en la madrugada, pero se espera que disminuya gradualmente, estabilizándose en torno al 60% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca y algo húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más agradable y seco, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 6 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Es recomendable que quienes planeen salir tomen precauciones ante estas ráfagas, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para los agricultores y para aquellos que tienen planes de disfrutar del aire libre. Sin embargo, es importante estar atentos a la evolución del tiempo, ya que las condiciones pueden cambiar.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a estar poco nuboso, y las temperaturas descenderán a alrededor de 12 grados . La puesta de sol se producirá a las 21:47, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder. La noche será tranquila, con un ambiente fresco y cómodo, ideal para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Salceda de Caselas para hoy es favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo, una reunión con amigos o simplemente relajarse en el jardín.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 8 y 12 grados , alcanzando un máximo de 18 grados en las horas más cálidas del día. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente en las primeras horas.

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada despejado. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 12°C y 9°C, con una humedad relativa alta que alcanzará el 95%. A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan frescas, rondando los 10°C, y la humedad comenzará a descender ligeramente.

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 12°C a las 9°C en las primeras horas. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 18°C por la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.