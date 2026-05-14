El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Ribadumia se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, especialmente en la tarde, donde se prevé un cielo muy nuboso y cubierto en varios momentos. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 18 grados en las horas más cálidas, proporcionando un ambiente templado, aunque la sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad.

La humedad relativa se mantendrá alta a lo largo del día, comenzando en un 72% por la mañana y descendiendo ligeramente hacia la tarde, aunque seguirá en niveles que pueden resultar incómodos para algunas personas. Esto puede hacer que la sensación de calor sea más intensa, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa, ya que los registros indican que no se esperan acumulaciones de agua durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la noche, existe una probabilidad de precipitación que podría manifestarse en forma de lloviznas ligeras, aunque la cantidad esperada es mínima. La probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá estable y sin eventos meteorológicos severos.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando principalmente del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 16 km/h. Durante las horas más activas, especialmente en la tarde, se prevén ráfagas más intensas que podrían alcanzar hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente, especialmente en zonas abiertas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimos de alrededor de 14 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 21:49, marcando el cierre de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, terminará con un manto de nubes que podría traer consigo algunas sorpresas en forma de lloviznas.

En resumen, Ribadumia disfrutará de un día mayormente tranquilo, con temperaturas agradables y un cielo que irá cambiando a lo largo de las horas, sin grandes alteraciones en el tiempo, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de actividades al aire libre, aunque con la precaución de un ligero abrigo para la tarde y la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.