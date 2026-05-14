El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Redondela se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes que comenzarán a aparecer a medida que avance la jornada. Durante las primeras horas, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A partir de la mañana, se espera que el cielo se torne poco nuboso, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 18 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de los 10 grados, pero a medida que el sol ascienda, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 18 grados. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, pero se mantendrán agradables para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día hasta llegar a un 54% en las horas centrales. Esto contribuirá a una sensación de confort, ideal para paseos y actividades al exterior.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre los 5 y los 15 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Sin embargo, no se anticipan condiciones adversas que puedan afectar la normalidad del día.

Respecto a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo de la jornada, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el tiempo inestable.

En resumen, Redondela disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para salir a caminar, disfrutar de la naturaleza o simplemente relajarse al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.