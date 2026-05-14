El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, se presenta en Pontevedra con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes altas y momentos de cielo muy nuboso, especialmente en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, donde se prevé que la temperatura llegue a los 18 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, rondando entre el 56% y el 84%. Esto puede generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas, especialmente con la combinación de temperaturas y humedad.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante la mayor parte del día, con valores de precipitación que se mantienen en cero hasta la tarde. Sin embargo, hacia la tarde, existe una probabilidad del 65% de que se produzcan lluvias escasas, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto podría traducirse en algunas gotas dispersas, pero no se espera que afecten de manera considerable las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 2 y los 22 km/h, aumentando en intensidad a medida que avanza el día. Las rachas máximas se prevén en torno a los 39 km/h por la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante el aumento del viento y la posibilidad de lluvias.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá más, con condiciones de cielo cubierto y temperaturas que descenderán a alrededor de 12 grados . La puesta de sol se producirá a las 21:48, marcando el final de un día que, aunque comenzará soleado, terminará con un ambiente más fresco y nublado. En resumen, Pontevedra experimentará un día variable, donde la preparación para posibles lluvias y el viento serán clave para disfrutar de las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.