El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Pontecesures se despertará con un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, con un predominio de cielos cubiertos y poco nubosos en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 18 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 18:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 18 grados. Las temperaturas más frescas se sentirán por la mañana, con mínimas de 8 grados a primera hora.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, rondando el 66% al final de la jornada. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del noreste con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Por la tarde, el viento disminuirá en intensidad, lo que permitirá que las temperaturas se sientan más agradables.

Respecto a la precipitación, las probabilidades son mínimas, con un 0% de probabilidad de lluvia durante la mayor parte del día. Sin embargo, se prevé una ligera posibilidad de lluvia escasa en la tarde, aunque no se anticipan acumulaciones significativas. Esto sugiere que, en general, será un día seco, ideal para actividades al aire libre.

La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado, especialmente en las primeras horas. Sin embargo, a medida que avance el día, la nubosidad podría dificultar un poco la vista del cielo, aunque no se esperan condiciones adversas.

En resumen, Pontecesures disfrutará de un día mayormente despejado con temperaturas agradables, un viento moderado y escasas posibilidades de lluvia. Es un día propicio para salir y disfrutar de la naturaleza, con la advertencia de que la nubosidad aumentará hacia la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.