El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas, desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un ambiente completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:13. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 12 y 8 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 94% en las primeras horas.

A medida que avanza la mañana, el cielo permanecerá poco nuboso, con temperaturas que irán aumentando gradualmente. A las 10 de la mañana, se prevé que la temperatura alcance los 14 grados, y para el mediodía, se espera que llegue a los 15 grados. La humedad comenzará a descender, situándose en torno al 65% a mediodía, lo que proporcionará un ambiente más cómodo para las actividades al aire libre.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nuboso, especialmente entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que la temperatura alcance su máximo de 18 grados. Sin embargo, la probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que significa que no se anticipan lluvias en esta franja horaria. El viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta 37 km/h desde el norte, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá de nubes, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados a las 21:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando el 61%. El ocaso se producirá a las 21:47, marcando el final de un día que, aunque comenzó despejado, terminará con un cielo cubierto.

En resumen, Ponteareas disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparado para un cambio en el cielo hacia la tarde y la noche. La ausencia de precipitaciones y la moderada intensidad del viento permitirán que los habitantes y visitantes de la localidad aprovechen al máximo este día primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.