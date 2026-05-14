El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, en Ponte Caldelas, se espera un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados . A medida que avance la jornada, la nubosidad irá aumentando, especialmente a partir de la tarde, donde se prevé un cielo muy nuboso y cubierto en algunos momentos. La temperatura alcanzará un máximo de 15 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente relativamente fresco.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 65% en la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque se registrará una ligera posibilidad de lluvia escasa en la tarde, con un acumulado estimado de 0.1 mm. La probabilidad de precipitación es baja, con un 25% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que, aunque podría haber algunas gotas, no se espera que afecten de manera considerable las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 34 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre se vistan en capas y estén preparados para el viento.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 21:47, marcando el inicio de una noche que se espera tranquila, aunque con un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, Ponte Caldelas disfrutará de un día mayormente despejado al inicio, con un aumento de la nubosidad y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de viento y la ligera probabilidad de lluvia en la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.