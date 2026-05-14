El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Poio se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C a las 10°C en las primeras horas, con una ligera tendencia a descender hasta los 9°C hacia el amanecer. La humedad relativa será alta, alcanzando un 78% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que comenzarán a aparecer en el horizonte. La temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando los 12°C a media mañana. El viento soplará del norte a una velocidad de 12 km/h, lo que aportará una brisa fresca y agradable.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con intervalos de nubes que cubrirán el sol. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 18°C hacia las 16:00 horas. La humedad comenzará a disminuir ligeramente, situándose en torno al 57%, lo que hará que la sensación térmica sea más confortable. Sin embargo, se prevé que el viento aumente su intensidad, alcanzando rachas de hasta 39 km/h, lo que podría generar un ambiente más fresco.

A partir de la tarde, existe una probabilidad de precipitación escasa, con un 0.1 mm de lluvia esperada en las horas de la tarde. Aunque la probabilidad de tormentas es nula, es recomendable que los residentes de Poio estén preparados para posibles cambios en el tiempo, ya que el cielo se mantendrá cubierto en gran parte del día.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15°C. El cielo permanecerá cubierto, y la humedad aumentará, alcanzando un 76% hacia el final del día. Las rachas de viento disminuirán, pero aún se sentirán vientos del norte a una velocidad de 12 km/h.

En resumen, el día en Poio se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un cielo más nuboso por la tarde, con temperaturas agradables y un viento notable. Aunque no se esperan lluvias significativas, es aconsejable estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.