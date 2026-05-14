El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera un ligero aumento en la nubosidad, pero sin probabilidades de precipitación, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque alrededor de 16 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 59% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. Los vientos serán predominantes del norte, con velocidades que oscilarán entre 4 y 13 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A lo largo de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera efectiva. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes altas y algunas nubes más densas, aunque sin llegar a cubrir completamente el cielo. Este cambio en el estado del cielo no traerá consigo lluvias, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que no hay que preocuparse por condiciones climáticas adversas. La tranquilidad del día se verá reflejada en la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto permitirá que los habitantes de Pazos de Borbén disfruten de un día sin interrupciones, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente para disfrutar de la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los vientos del norte aportarán una brisa fresca, haciendo de este un día perfecto para disfrutar al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.