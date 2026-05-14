El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Oia se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas cambien ligeramente, con la aparición de nubes altas y un aumento en la nubosidad hacia la tarde.

La temperatura en Oia oscilará entre los 10 y 16 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de los 11 grados, pero se espera que alcancen un máximo de 16 grados en las horas centrales del día. Este rango de temperaturas sugiere un ambiente agradable, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 80% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 58% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura en las primeras horas, pero a medida que la humedad disminuya, el tiempo se sentirá más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 12 y 16 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 41 km/h en las horas más activas del día, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable tener precaución si se planea realizar actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto es una buena noticia para quienes planean disfrutar de actividades al aire libre o simplemente pasear por la costa. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, se espera un aumento en la nubosidad, lo que podría dar lugar a un cielo más cubierto.

El orto se producirá a las 07:15 y el ocaso a las 21:48, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, Oia disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de la belleza natural de la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.