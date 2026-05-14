El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:15. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, especialmente en las horas centrales, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 18 grados .

La temperatura comenzará en torno a los 14 grados a la medianoche, descendiendo ligeramente hasta los 10 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde. Sin embargo, hacia el final de la jornada, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 15 grados al caer la noche.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 80% y disminuyendo gradualmente hasta un 60% en las horas de la tarde. Esta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte-noreste con velocidades que oscilarán entre los 7 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas. Este viento puede ser un alivio ante el calor, pero también es recomendable tener precaución con objetos sueltos en exteriores.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer. La puesta de sol se producirá a las 21:47, ofreciendo un espectáculo visual que se verá realzado por la claridad del cielo. En resumen, O Rosal disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la naturaleza en su esplendor primaveral.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, A Guarda se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:16. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, especialmente en las horas centrales, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 17 grados .

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Oia se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas cambien ligeramente, con la aparición de nubes altas y un aumento en la nubosidad hacia la tarde.

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18 grados hacia la tarde, lo que será ideal para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.