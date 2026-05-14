El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 8 y 12 grados , alcanzando un máximo de 18 grados en las horas más cálidas del día. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente en las primeras horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 83% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 50% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la atmósfera se sentirá un poco más húmeda en las primeras horas, lo que podría resultar en una ligera sensación de bochorno.

En cuanto al viento, se espera que sople del norte con velocidades que oscilarán entre 6 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se producirán en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. Es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en zonas abiertas donde el viento pueda ser más intenso.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos o eventos deportivos. La visibilidad será óptima, lo que facilitará la realización de cualquier actividad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores de alrededor de 12 grados . El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:47. La combinación de un cielo claro y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para salir y disfrutar de la vida nocturna de O Porriño.

En resumen, el tiempo de hoy en O Porriño será mayormente soleado y seco, con temperaturas agradables y un viento moderado del norte. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender por la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.