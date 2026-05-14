El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 13 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 75% y aumentará ligeramente a lo largo de la mañana.

A medida que avance el día, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas. A partir de las 4 de la mañana, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, y para las horas de la tarde, especialmente entre las 12 y las 18 horas, se prevé un cielo muy nuboso. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 17 grados , lo que proporcionará un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a la brisa fresca.

El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre los 19 y 41 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta racha de viento puede generar una sensación térmica más baja, por lo que es aconsejable estar preparado para el cambio en la percepción del frío. La dirección del viento también puede influir en la sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia el final de la jornada, se registrará un ligero aumento en la probabilidad de lluvia, aunque se prevé que sea mínima. La noche se presentará con un cielo cubierto, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco y húmedo.

La salida del sol se producirá a las 7:14 y se pondrá a las 21:49, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz natural. A medida que caiga la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 14 grados . La humedad relativa también aumentará, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca.

En resumen, O Grove experimentará un día mayormente despejado que se tornará nublado por la tarde, con temperaturas agradables y un viento notable del norte. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparado para el cambio en las condiciones meteorológicas a medida que avanza la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.