El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Nigrán se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable para comenzar el día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18 grados, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 58% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, la sensación térmica será bastante confortable, ideal para paseos y actividades recreativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 20 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes planeen estar al aire libre tomen precauciones ante estas rachas, especialmente si se encuentran en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias que puedan interrumpir los planes al aire libre. Sin embargo, se recomienda estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar rápidamente.

La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de Nigrán. A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que facilitará la observación del atardecer, que se producirá a las 21:48. Este será un momento ideal para disfrutar de la tranquilidad del entorno y apreciar los colores del ocaso.

En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea paseando por la playa, realizando deportes o simplemente relajándose en un parque.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.