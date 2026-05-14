El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Mos se presentará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una buena cantidad de sol. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 17 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 17 grados.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 89% al amanecer, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 56% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, la sensación térmica podría ser más agradable a medida que la humedad disminuye.

En cuanto al viento, se anticipa que sople del norte con velocidades que variarán entre 14 y 21 km/h. Durante las horas más cálidas del día, se prevén ráfagas que podrían alcanzar hasta 41 km/h, especialmente en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y viento.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvia. Las probabilidades de tormenta son nulas, lo que contribuye a un ambiente propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas de viento, que podrían ser más intensas en áreas abiertas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:47. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar el día, ya que las condiciones meteorológicas son favorables para salir y disfrutar de la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.