El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, se presenta en Moraña con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 16 grados . A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la nubosidad, especialmente a partir de la tarde, donde el cielo se tornará muy nuboso y cubierto en algunos momentos.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 67% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La temperatura máxima se prevé que llegue a los 16 grados en las horas centrales del día, mientras que por la noche descenderá a unos 12 grados.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque se registrará una ligera posibilidad de lluvia escasa hacia la tarde, con un acumulado estimado de 0.1 mm. La probabilidad de precipitación es baja, con un 20% entre las 14:00 y las 20:00 horas, y un 5% entre las 20:00 y las 02:00 horas. Esto sugiere que, aunque hay una ligera posibilidad de que se produzcan algunas gotas, la mayoría de la jornada se mantendrá seca.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en combinación con las temperaturas más cálidas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, aunque podría verse afectada por la nubosidad en la tarde.

En resumen, Moraña disfrutará de un día mayormente despejado al inicio, con un aumento de la nubosidad y una ligera posibilidad de lluvia hacia la tarde. Las temperaturas serán agradables, y el viento proporcionará un alivio en las horas más cálidas. Es un día ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparado para un cambio en el tiempo a medida que avance la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.