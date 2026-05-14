El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, jueves 14 de mayo

El día de hoy, 14 de mayo de 2026, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 9 grados en las horas más frescas.

A partir del mediodía, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un ligero aumento en la nubosidad, aunque se mantendrá en su mayoría poco nuboso. La humedad relativa será alta al inicio del día, con valores que rondarán el 93%, pero se espera que disminuya a medida que avance la jornada, estabilizándose en torno al 56% por la tarde.

El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que se acerque la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. A pesar de la presencia de viento, no se prevén precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un 0% de probabilidad durante todo el día. Esto se traduce en un día ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar del entorno natural de Mondariz. Las condiciones meteorológicas son favorables para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

En cuanto a la puesta de sol, se espera que ocurra a las 21:47, lo que brindará una hermosa oportunidad para disfrutar de un atardecer despejado. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. En resumen, Mondariz disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para aprovechar al máximo el entorno natural y las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-13T20:52:12.